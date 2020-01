Hoffen auf Koordinator

Jerzens –„Ein Hauptthema in unserer Gemeinde ist und bleibt das Verkehrskonzept bzw. die Zubringersituation zum Hochzeiger Skigebiet“, betont der Jerzner Bürgermeister Karl Raich in seiner Grußbotschaft an seine Mitbürger im jüngsten Gemeindeblatt. Und tatsächlich kann Raich etwas Neues zur „Dorfbahn“, dem geplanten Zubringer vom Talboden zur Hochzeiger Talstation mit Zwischeneinstieg im Dorf, berichten: Mit „Snohetta“ wurde inzwischen ein Planungsbüro engagiert. Die Kosten von 90.000 Euro für die Studie werden zu 75 Prozent vom Land Tirol finanziert. „Weil unser Projekt beispielgebend für ganz Tirol sein kann“, betont Raich.