Kia setzt dem Ceed die Krone auf

Von den Proportionen her liegt der Grenzgänger ziemlich genau zwischen dem normalen Ceed und dem Sportage. Man hat also darauf verzichtet, einfach nur den Ceed Kombi höherzulegen und ihm Plastikplanken anzukleben. Gut so. Außerdem steht ihm die coupéartige Dachlinie und die bullige Heckansicht richtig gut. Die Optik passt also.