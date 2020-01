Mercedes A-Klasse: Stuttgarts kompakte Limousine is‘ a Klasse

Kühtai – Auch wenn die neue A-Klasse-Limousine gut 10 Zentimeter länger ist als der 1982 vorgestellte Baby-Benz, werden unwillkürlich Erinnerungen an die damalige Zeit wach. Zumindest bei denen, die sich noch erinnern können. Doch mit der Optik von damals hat die Neuauflage des Baby-Benz nichts mehr gemeinsam. Das Blechkleid unserer A-Klasse-Limousine präsentiert sich in einem gestreckten und überaus dynamischen Design. Der markante Grill, die ausgestellten Radkästen und der gelungene Abschluss: Das alles wirkt – vor allem, wenn man zur AMG-Ausführung greift – überaus stimmig.

Der Innenraum ist, wie könnte man es anders erwarten, auf höchstem Niveau. Das Platzangebot ist zwar im Fond etwas enger, doch vorne sitzt man äußerst bequem. Zudem kann man auf immerhin 405 Liter Kofferraum zurückgreifen und dank toller Variabilität der Rückbank sind selbst Skiausflüge zu viert kein Problem. Angetrieben wurde unser Baby-Stern vom 163 PS starken 4-Zylinder-Benziner. In Kombination mit der 7-Gang-Doppelkupplung erhält man ein äußerst harmonisches Gespann, welches in jeder Lebenslage den richtigen Gang und die entsprechende Kraft bereithält. Schon im „Comfort“-Modus fährt sich die A-200-Limousine recht dynamisch, wechselt man in den Sport-Modus, werden die Systeme nochmals leicht geschärft. Trotz zum Teil widriger Fahrverhältnisse liegt die A-Klasse perfekt auf der Straße und überfordert ihren Fahrer nie. Das fulminante Paket hat aber seinen Preis: Mindestens 33.010 Euro muss man für die Limo hinblättern. Unser Testwagen brachte es mit diversen Extras auf 45.124 Euro. Ein stolzer Preis für den kleinen Stern.