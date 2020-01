Massenkarambolage im Frühverkehr auf Inntalautobahn in Innsbruck

Innsbruck – Auf der Zusammenführung der A12 und der A13 in Innsbruck kam es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Auffahrunfall.

Ein 54-jähriger Rumäne war mit einem Lkw gegen 7.50 Uhr auf der A13 in Richtung Norden unterwegs, wie die Polizei gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online berichtete. Er bemerkte offenbar einen Rückstau, der sich an der Zusammenführung von A13 und A12 gebildet hatte, zu spät. Der Lkw krachte in das Auto vor ihm, das wiederum auf das davor fahrende Auto auffuhr. Dieses wurde auf ein weiteres Fahrzeug davor geschoben.