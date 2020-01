Mit viel Elan in Schwaz und Jenbach ins neue Jahr

„Der Investitionsschwerpunkt lag bei uns im Straßenbau, der Trinkwasserversorgung und der Abwasserbeseitigung“, sagte Jenbachs Bürgermeister Dietmar Wallner. Er kündigte den Spatenstich für das Parkhaus am Jenbacher Bahnhof für heuer an. 190.000 € muss Jenbach für das 11,7-Millionen-Projekt zahlen, 350.000 € kommen durch den Umbau der Bahnhofstraße und den Rückkauf eines Grundstücks dazu. In den Umbau der unteren Achenseestraße fließen 4,15 Mio. €, 850.000 € an GAF-Mitteln fließen als Landesförderung in das Projekt. 17 Ehrungen standen am Programm. Neben Ehrenzeichen für Sportler und Vereinsfunktionäre wurde auch das Sozialehrenzeichen an fünf verdiente Bürger verliehen. Den Ehrenring der Marktgemeinde erhielt Erich Rainer.