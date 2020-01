3. World Winter Masters Games

Innsbruck – Toni Innauer, Andreas Widhölzl, zwei Skisprung-Olympiasieger. Oder Anette Boe (NOR), Langlauf-Weltmeisterin. Oder Alexander Pointner, erfolgreichster Skisprungtrainer aller Zeiten. Oder Midori Ito (JPN), Eiskunstlauf-Weltmeisterin. Und schließlich Bill Demong (USA), Olympiasieger Nordische Kombination. Die Liste derer, die sich „Botschafter der World Winter Masters Games“ nennen, ist eine lange und sehr illustre. Und das Besondere daran: Viele dieser Leute nehmen von heute bis zum 20. Jänner an einem der zahlreichen Altersklassen-Bewerbe rund um Innsbruck, Telfs und Seefeld teil. Toni Innauer aufgrund einer Wadenverletzung vielleicht nicht, motiviert gewesen wäre der 61-jährige Vorarlberger jedenfalls: „Das Gruppenerlebnis mit Teilnehmern aus anderen Nationen und das Gefühl, mich nicht auspowern zu müssen, wäre Antrieb genug.“ Hintergrund: Der Ex-Skispringer mit den famosen Haltungsnoten aus den Zeiten des Parallelstils wäre diesmal als Langläufer an den Start gegangen.

Organisatorisch wird es eine Herausforderung für den 40-jährigen Spazier, der sich nach den Olympischen Jugend-Winterspielen und den Children’s Games über die nächste Multisportveranstaltung freut. Zuletzt wickelte sein Team von der ITS (innsbruck-tirol sports) die Straßenrad-Weltmeisterschaft in Tirol ab, bald aber ist Schluss. Die Agenden seiner Gesellschaft sollen künftig unter dem Dach des Veranstaltungszentrums Olympiaworld Unterschlupf finden.

Eine besondere Geschichte werden die Masters-Spiele jedenfalls: „Wir haben mehr Teilnehmer als alle drei olympischen Editionen bisher in Tirol.“ Bei den Winterspielen 1964 (1020 Teilnehmer), 1976 (1100) sowie bei den Jugend-Winterspielen 2012 (1100) kam in etwa die gleiche Teilnehmerzahl wie diesmal zusammen. Allein im Rahmen des gestrigen Registrierungsbeginns wollten 500 Leute ihre Unterlagen abholen.

Ein wenig riecht es rund um Innsbruck also nach Altersklassen-Olympia, wenn auch bei einem Budget von 2,5 bis 3 Millionen Euro in einer Schmalspur-Variante. Ein Masters Village (Maria-Theresien-Straße/Innsbruck) ist dem Olympischen Dorf nachempfunden. In Sachen Rahmenprogramm orientiert man sich merkbar am gehobenen Alter der Teilnehmer, für jeden soll etwas dabei sein. Ein Blick auf die immer noch beachtlichen Leistungen lohnt sich allemal, der Eintritt ist allerorts frei.