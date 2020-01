Engpässe nach Legalisierung von Cannabis im US-Bundesstaat Illinois

Die Einnahmen könnten nach Experteneinschätzung künftig noch stark in die Höhe schnellen. Das Fachmagazin Marijuana Business Daily veranschlagte den möglichen Verkaufserlös auf umgerechnet gut 2,2 Milliarden Euro im Jahr. Bisher gibt es in Illinois 37 Verkaufsstellen, davon zehn in Chicago. Der Bundesstaat will aber ab der Jahresmitte dutzende neue Lizenzen an Händler und Cannabis-Produzenten vergeben.