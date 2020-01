Ziele und Trends 2020: Reisen wird bunt und nachhaltig

Daniela Pfeifer nahm es schmunzelnd zur Kenntnis und fühlte sich geehrt. Mit dem Auftrag im April vergangenen Jahres, das diesjährige Fasnachtsplakat zu gestalten, ging auch der Auftrag für eine Ausstellung im Imster Fasnachtshaus einher. Diese­ Ausstellung ist nun seit Freitagabend zu sehen und zeigt in 28 Ansichten die Auswirkungen des Imster Fasnachtsvirus in buntester Farbigkeit. Ob Scheller, Roller, Altfranken, Sackner, Hexen, Bärentreiber etc., alle sind sie festgehalten in ihren seit Jahrhunderten einstudierten Posen und Aktionen. Das Thema Fasnacht beschäftigt Daniela Pfeifer allerdings schon lange. Vor vier Jahren zeigte sie erstmals Fasnachtsbilder im Haus der Fasnacht. Seit 20 Jahren ist sie für die künstlerische Gestaltung diverser Labara-Wagen verantwortlich. Die Schriftzüge, Porträts und Karikaturen zierenden Wagen zeigen Pfeifers Handschrift.