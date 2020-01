Hochzeitsmesse, Disco, Eisklettern: Das ist am Wochenende los in Tirol

Für etwas Besonderes ist das Beste gerade gut genug. Das haben sich Peter Reinthaler, Harry Winkler, Bruno Thaler, Henry Wille und Christian Novak als Macher des Jazzknödel zur 80. Auflage der Konzertreihe gedacht. Und mit dem Tiroler Jazzsextett wohl ins Schwarze getroffen. Denn in der Besetzung Florian Bramböck (Saxofon), Martin Ohrwalder (Trompete), Stephan Costa (Klavier), Roland Heinz (Gitarre), Dragan Traijkovski (Kontrabass) und Georg Tausch (Schlagzeug) ist die Formation so etwas wie die Crème de la Crème der Tiroler Jazzszene. Ohne den erkrankten Roland Heinz wusste man auch als Quintett zu begeistern.

Was vor acht Jahren mit dem Vorsatz, ein zartes Pflänzchen zu hüten und pflegen, begann, ist inzwischen wohl so etwas wie ein stattlicher Baum, um beim botanischen Bild zu bleiben. Acht Jahre reges Publikumsinteresse sprechen ohnedies für sich. Von Seiten der Stadt Imst bzw. des Kulturreferats sei allerdings kein Interesse an den Veranstaltungen spürbar, bemerkte Peter Reinthaler und stellte fest: „Es ist uns bis jetzt gelungen, nicht einmal ignoriert zu werden."