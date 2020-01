Mehr zum Thema

Innsbruck, Wien –Es sind Zahlen von Wissenschaftern der Universität von Sydney, die derzeit um die Welt gehen: 1,25 Milliarden Tiere sollen bereits den Flammen zum Opfer gefallen sein. Wie man das so genau berechnen kann? „Die Wissenschafter wissen, was passiert, wenn eine Gegend plötzlich komplett entwaldet ist, wie groß in etwa die Population auf bestimmten Flächen ist, diese Zahlen wurden auf die verbrannten bzw. brennenden Flächen umgerechnet“, erklärt Georg Scattolin vom WWF Österreich. Er ist für internationale Programme zuständig und weiß von den australischen Kollegen, wie hart dort gerade um jeden Zentimeter Flora und Fauna gekämpft wird.

Besonders verheerend ist, dass auch einige Naturschutzreservate von besonderem Wert gefährdet sind: So ist ein Drittel des Landes auf Kangaroo Island, der weltbekannten Insel vor Australien, abgebrannt. Der dortige Tierbestand ist besonders, weil bis dato keine Krankheiten von außen eingeschleppt wurden. In anderen Gegenden sind etwa Koalas von Chlamydien befallen. Die Bakterien verursachen bei Koalas Blindheit und Unfruchtbarkeit, oft führen sie zum Tod. Dass die ohnehin schon durch Krankheiten und den Verlust ihres Lebensraums bedrohten Koalas noch stärker gefährdet sind, macht nicht nur Tierschützer betroffen. Schon vor den derzeitigen Buschbränden ging die Zahl der Koalas in New South Wales und Queensland zwischen 1990 und 2010 um 42 Prozent zurück – keiner weiß, wie viele nun durch die Buschbrände verendet sind. „Australien ist insgesamt ein Hotspot für Tierarten, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt – nicht nur wegen der Beuteltiere. Das Feuer ist vor allem für ohnehin gefährdete Tierarten eine Bedrohung, die das Artensterben beschleunigt,“ so Scattolin.