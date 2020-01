Bischöfe tagen in Tirol: Schönborn-Nachfolgekandidaten mit Tirol-Bezug

Innsbruck –Im März ziehen sich Österreichs Bischöfe wieder einmal für vier Tage in Tirol zurück. Vom 16. bis 19. März werden sie im Bildungshaus St. Michael in Pfons über die aktuellen Herausforderungen der katholischen Kirche in Österreich beraten. Abseits von den inhaltlichen Fragen könnte es eine besondere Bischofskonferenz sein, vielleicht die letzte, die der Wiener Erzbischof und Kardinal Christoph Schönborn leitet.