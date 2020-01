Nordische Kombination - Val di Fiemme

Val di Fiemme – Die ÖSV-Kombinierer schafften auch im ersten Kombinierer-Weltcup-Bewerb des neuen Jahres keinen Podestplatz. Der Tiroler Lukas Greiderer belegte am Freitag in Val di Fiemme Rang sechs, sein Teamkollege Martin Fritz wurde Siebenter. Der Sieg ging schon zum siebenten Mal in dieser Saison an Jarl-Magnus Riiber. Der Norweger gewann überlegen vor dem Deutschen Vinzenz Geiger. Dritter wurde sein Teamkollege Jörgen Graabak.