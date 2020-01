Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Zu seinem Geburtstag muss man nicht selbst im Mittelpunkt stehen — es darf auch mal ein Steinbock sein. So sehen das die 53 Mitglieder der „Bruderschaft der Steinböcke". Tiroler aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur eint in der Gemeinschaft nicht nur dasselbe Sternzeichen, sondern auch die Faszination für die Hornträger im Alpenzoo. Seit 1980 unterstützt die Vereinigung den Zoo bei seiner Arbeit mit den einst aus Nordtirol verschwundenen Tieren. Im Jänner feiern die Mitglieder gemeinsam Geburtstag und überraschen ihre Patentiere mit Geschenken — heuer in Form von Tannenbäumen und Streufutter.