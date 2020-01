Liedermacher Ernst Molden im Treibhaus: Viel Platz in der Schublade

Von Markus Schramek

Innsbruck –Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind hier keineswegs zufällig. Man muss sich nur umsehen, in manchen Fällen hilft auch ein selbstkritischer Blick in den Spiegel. Autor Marius von Mayenburg jedenfalls hat für sein „Stück Plastik“ getauftes Schauspiel ein Abbild dessen geschaffen, was eine Gesellschaft krank macht.

Am Samstag erlebte die textliche Vorlage des Münchners ihre österreichische Erstaufführung in den Innsbrucker Kammerspielen (Regie: Stefan Maurer). Die Premierengäste sahen ein engagiertes Fünfer-Ensemble bei der Arbeit an einem bitterbösen Stück Theater, das trotzdem bzw. gerade deshalb auch gut ist für manch befreienden Lacher. Denn phasenweise fühlt man sich selbst ertappt.

Im gutbürgerlichen und gutbetuchten Haushalt von Künstlerassistentin Ulrike (gespielt von Sara Nunius – herrlich ihre Wutanfälle) und Arzt Michael (Kristoffer Nowak als Waschlappen, der einen echten Kerl zu geben versucht) herrscht tiefste Eiszeit. Beige und blass wie die teuren Klamotten, in denen das in die Jahre gekommene Yuppie-Paar steckt, ist der Alltag. Jeder demütigt jeden. Hingeworfene Halbsätze, die das Gegenüber schon lange nicht mehr wahrnimmt, sorgen für Schaum vor dem Mund und Verbitterung in der Stimme.

Körperlich sind beide auf Distanz. Sex war einmal. Das Thema taugt nur noch als verbaler Zündstoff, um den Partner weiter verächtlich zu machen, von wegen diverser Vorlieben und Abneigungen.

Nachweislicher Spross einer gewesenen Leidenschaft ist Filius Vincent (trotzig-naiv: Philipp Rosenthal). Viel Zeit gewähren die mit sich selbst beschäftigten Eltern, von einer sich drehenden Bühne sinnbildlich am Laufen gehalten, dem pubertierenden Sohn aber nicht. Der hält das bizarre Geschehen um sich auf Handyvideos fest.

Vincent trägt den Namen eines Künstlers. Ein echter Künstler, oder zumindest so etwas in dieser Richtung, ist der arrogant daherpolternde Serge (Jan-Hinnerk Arnke in einer Glanzrolle). Er ist Ulrikes Dienstgeber und geriert sich als Konsumkritiker mit brachialen Performance-Gelüsten. Dreck und Lebensmittel werden auf eine durchsichtige Plastikwand geklatscht, als Zuseher ist man froh über den Schutzschild. Wie gut, dass es die dienstbeflissene, wortkarge „Putze“ Jessica gibt (Marion Fuhs), die den Sauhaufen der Wohlständler wieder in Ordnung bringt, noch dazu ohne jede Widerrede.

Die Charaktere kreisen um sich selbst. Menschliche Interaktion scheitert im Ansatz. Die Rechnung dafür ist gesalzen. In tiefer Nacht, wenn dunkelgraue Gedanken den Schlaf fernhalten, wird Haushaltshilfe Jessica, sonst der soziale Fußabstreifer ihrer feinen Herrschaften, zur Beichttante für deren Lebenslügen. Mit einem radikalen Schritt entledigt sich Jessica der menschlichen Katastrophe, die sich vor ihr auftürmt.

Wie das vor sich geht, ist die komischste Szene des Abends. Doch spätestens hier muss der Auskunftsfreude Einhalt geboten werden.

Ganz ohne weitere Umschweife lässt sich das „Stück Plastik“ wie folgt resümieren: ein starker Text, überzeichnet, aber nah dran am Leben, clever in Szene gesetzt von einem gut ausgewählten Darstellerquintett, das schon bei der ersten öffentlichen Aufführung das Absurde und Groteske überzeugend herüberbringt. Mehr kann man nun wirklich nicht erwarten.