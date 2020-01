Mehr zum Thema

Innsbruck – In dem Ende November/Anfang Dezember durchgeführten Herbstbarometer des Meinungsforschungsinstituts Market für die Tiroler Arbeiterkammer ging es auch um den Tourismus und den Zusammenschluss der Skigebiete am Pitztaler und Ötztaler Gletscher. 42 Prozent der 400 Befragten sind eher dagegen, 22 Prozent dafür und 28 unentschlossen. Die Einstellung zum Tourismus ist differenziert. Für 41 Prozent überwiegen die Vorteile daraus, 37 Prozent erkennen aber auch gewisse Nachteile. Und jeder vierte Tiroler hat das Gefühl, bei den Tourismus- und Freizeitangeboten gegenüber Touristen benachteiligt zu sein. Für AK-Präsident Erwin Zangerl braucht es deshalb ein intensives Nachdenken, „ob wir im Tiroler Tourismus richtig unterwegs sind“. Er schlägt deshalb einmal mehr einen runden Tisch der Sozialpartner zum Tourismus vor.

Seit Monaten scheiden sich an der geplanten Gletscherehe Pitztal/Ötztal schon die Geister. In der aktuellen TT-Umfrage sprechen sich 70 Prozent der Befragten dagegen aus, weil aus ihrer Sicht Tirols Berge bereits übererschlossen sind. 45 Prozent befürworten darüber hinaus einen Ausbaustopp und längere Nachdenkpausen im Tourismus. Für Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl sind diese Sichtweisen keine Überraschung. Das Herbstbarometer vom market-Institut für die AK bestätige diesen Trend. „Die Skepsis gegenüber dem Tourismus wird größer, die Tiroler empfinden zusehends Nachteile.“

Obwohl die Vorteile aus dem Tourismus in der Wahrnehmung der Bevölkerung nach wie vor klar überwiegen (41 Prozent), erkennen zugleich 37 Prozent auch Schattenseiten. 26 Prozent fühlen sich mittlerweile bei Freizeitangeboten gegenüber Touristen sogar benachteiligt, 55 Prozent in etwa gleich- und 16 Prozent bessergestellt. „Diese Einschätzungen müssen der Politik und dem Tourismus zu denken geben, sie verfestigen sich“, betont Zangerl. Die Absage an den Zusammenschluss der beiden Gletscherskigebiete sollte außerdem als klares Signal ernst genommen werden. Zum anderen „leidet die Tourismusgesinnung, wenn sich die Tiroler im Land als Gäste zweiter Klasse fühlen“, fügt der AK-Präsident hinzu. Dazu komme noch die angespannte Personalsituation in der Gastronomie und den Beherbergungsbetrieben.