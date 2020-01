Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Breitenwang — Dramatische Minuten spielten sich in der Nacht auf Samstag im Plansee ab. Eine 21-jährige Ungarin war gegen 2.45 Uhr mit ihrem Pkw auf der Plansee-Landesstraße (L255) aus Richtung Ammenwald kommend in Richtung Breitenwang unterwegs. Die Frau kam mit dem Fahrzeug in einer leichten Rechtskurve von der Straße ab und stürzte in den Plansee. Das Auto begann sofort zu sinken und die 21-Jährige drohte zu ertrinken. Sie konnte sich in letzter Sekunde aus dem Pkw befreien, im eiskalten Seewasser Richtung Ufer schwimmen und sich dort an Land retten. Die junge Frau überstand den Unfall unverletzt.