Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

New York – Mit einem Flashmob haben zahlreiche schwarz gekleidete Frauen vor dem Gericht in New York protestiert, wo der Prozess gegen den früheren Hollywood-Mogul Harvey Weinstein läuft. „Es ist nicht meine Schuld, nicht wo ich war, nicht wie ich mich anziehe“, sangen die Frauen am Freitag auf Englisch und Spanisch. „Der Vergewaltiger bist du.“ Der Gesang war bis in das Gebäude hinein zu hören, wo Weinstein gerade dem vierten Tag der Jury-Auswahl in dem Prozess beiwohnte. Ähnliche Flashmobs hatte es auch während der jüngsten Proteste in Chile gegeben.