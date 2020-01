Thema Migration offenbart türkis-grüne Differenzen

Wien – An Premieren und Rekorden fehlt es der am Dienstag angelobten, neuen türkis-grünen Bundesregierung nicht. Das fängt damit an, dass es eine Zusammenarbeit der Volkspartei mit den Grünen zwar in einzelnen Bundesländern schon seit einigen Jahren gibt – in Tirol etwa seit 2013 –, auf Bundesebene ist das aber erstmals der Fall. Angeführt wird das Kabinett vom dienstältesten Regierungsmitglied und gleichzeitig immer noch jüngsten Bundeskanzler, den das Land je hatte, Sebastian Kurz (33).