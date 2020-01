Unfall in Innsbruck: Auto stieß vor Bahnhof mit Motorrad zusammen

Innsbruck – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagmittag gegen 13 Uhr beim Innsbrucker Hauptbahnhof ereignet. Ein 39-jähriger Schweizer fuhr auf der Sterzinger Straße in Richtung Norden und wollte mit seinem Auto beim Südtiroler Platz links in die Salurner Straße einbiegen. Gleichzeitig fuhr ein ebenfalls 39-jähriger Österreicher mit dem Motorrad über den Südtiroler Platz. Der Mann – der keinen Führerschein besitzt – wollte geradeaus weiter auf der Sterzinger Straße in Richtung Süden fahren. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß.