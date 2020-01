TI blieb gegen Sokol/Post chancenlos

Beim Heimspiel gegen Sokol/Post gab es für die Damen der TI-esssecaffè-volley am Samstag nichts zu holen. Der Tabellendritte war eine Nummer zu groß — es setzte eine 0:3 (20:25, 13:25, 22:25)-Niederlage. „In Satz eins und drei konnten wir gut mithalten, im zweiten war es eindeutig. Aber das Spiel ist nicht so wichtig wie das nächste Woche in Salzburg", gab TI-Obmann Michael Falkner die Marschrichtung vor. (suki)