Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Obsteig, Ramsau i. Z. – Zwei Verletzte mussten am Samstag nach Freizeitunfällen in Tirol behandelt werden. In Obsteig war eine 27-Jährige mit ihrem 20 Jahre alten Wallach unterwegs. Plötzlich machte sich das Pferd selbständig, galoppierte los und reagierte nicht mehr auf die Reiterin. Die Österreicherin konnte sich nicht halten und stürzte vom Pferd. Dabei verletzte sie sich. Wie schwer ist unklar. Die Frau wurde in die Klinik Innsbruck gebracht.