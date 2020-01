Anwalt Abela wird neuer maltesischer Regierungschef

In Malta ist es üblich, dass der Chef der Mehrheitsfraktion im Parlament auch die Regierung führt. Die Vereidigung des neuen Regierungschefs in Valletta wurde für Montag erwartet.

An Kabinettstreffen nahm der 42-jährige Rechtsanwalt als Berater Muscats teil. Der Amtsinhaber teilte mit, er werde am Montag formell seinen Posten räumen.

Die Journalistin war am 16. Oktober 2017 in ihrem Auto in die Luft gesprengt worden. Die damals 53-Jährige hatte über Korruption bei Regierung und Geschäftsleuten auf Malta recherchiert. Die Europäische Union übte Druck aus, den Mordfall zügig aufzuklären. Das EU-Parlament kündigte Ende November an, die Rechtstaatlichkeit in dem Mittelmeerland zu überprüfen.