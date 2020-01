Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

Das neue Jahr hatte für die Kitzbüheler Adler mit einem Heimsieg gegen Fassa genau nach Wunsch begonnen. Danach setzte es für die Gamsstädter aber drei Niederlagen in Folge (Salzburg II, Ritten, Ljubljana). Beim Gastspiel in Bruneck war es für Kitzbühel also allerhöchste Zeit für den nächsten Sieg: Gegen die Pustertaler Wölfe zeigten die Adler Krallen und gewannen gegen die starken Südtiroler am Ende überraschend mit 3:2 im Shootout.