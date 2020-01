Trump stellt sich hinter iranische Demonstranten, Iran spricht von "Krokodilstränen"

Und auch eine neue Winternotschlafstelle braucht die Stadt in den kommenden Monaten. Seit 10 Jahren betreibt das Innsbrucker Rote Kreuz diese Einrichtung. Bisher an vier Standorten. Heuer noch einmal, nach mehreren Verlängerungen, in der ­Amraser Straße. Dort entsteht aber demnächst ein IIG-Projekt. Und die Suche beginnt von Neuem. „Es ist an dieser Stelle definitiv das letzte Jahr“, bestätigt Gruber. Und es gibt noch keine Alternative. „Wir haben hier schon noch einen zeitlichen Puffer, aber es kann je nach Standort dann auch eine Zeit dauern, bis wir dort dann so weit sind“, sagt der Sozialreferent. Eigentlich hatte die Stadt am Domanigweg ja schon die neue Winternotschlafstelle im Auge. Nach Anrainerprotesten wurde dieser Standort wieder ­zurückgenommen. Ganz vom Tisch ist er aber noch nicht. Auch das bestätigt Gruber. „Dieser Standort ist nicht Priorität 1. Es bleibt aber eine Option. Wenngleich mit Nachteilen. Wir haben aber mit den Bürgern im Dialog gesehen, dass es Begleitmaßnahmen braucht, und aus dem Dialog viel mitgenommen.“