Schlappe auch in Graz: Bei den Haien ist kein Land in Sicht

Graz — So sehr Innsbrucks Headcoach Rob Pallin nach der 3:4-Niederlage nach Verlängerung in Linz eine Formsteigerung betonen wollte, so sehr fehlt den Haien seit Wochen ein gewinnbringendes Ergebnis. Der letzte Sieg datiert vom 26.12. (6:1 gegen Dornbirn), jetzt steht nach acht Niederlagen in Serie ein Torverhältnis von 10:37 zu Buche. Zahlen, die vor der anstehenden Qualifikationsrunde nicht unbedingt die Zuversicht nähren, dass die Pallin-Truppe noch ein Play-off-Ticket ergattern kann.