Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Im Sommer 2016 reagierte die Krankenhausführung mit der fristlosen Entlassung der unbequemen Mitarbeiterin wegen „respektlosen Verhaltens“. Aus formalen Gründen zu Unrecht, wie Landes- und Oberlandesgericht in zwei Instanzen feststellten. Noch während die Verfahren im Gang waren, wurde die Krankenschwester gekündigt. Erneut ohne Erfolg – das Landesgericht ortete im November erneut Formalfehler und hob auch die Kündigung auf. Die Krankenhausführung ging in die Berufung, der Fall behängt jetzt am Oberlandesgericht.

Zwei Tage nach dem Urteil im November erhielt die Krankenschwester einen weiteren blauen Brief – die zweite Kündigung. Dagegen hat die Kufsteinerin eine Klage am Landesgericht eingebracht – der Fall wird am 30. November erneut am Landesgericht verhandelt.