Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Zur handgreiflichen Auseinandersetzung kam es am Freitag gegen 23 Uhr in der Nähe der Rosskogelhütte. „Obwohl es eigentlich nicht erlaubt ist, waren zu dem Zeitpunkt zahlreiche Tourengeher im Skigebiet unterwegs", schildert Deutschmann die Vorgeschichte. Vor allem bei der Talfahrt ein gefährliches Unterfangen für die Sportler — die Pistengeräte hängen am Steilhang im oberen Bereich am schwer erkennbaren Stahlseil, wenn sie die Piste präparieren.