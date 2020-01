Plowdiw schloss Jahr als Europäische Kulturhauptstadt ab

Die bulgarische Stadt Plowdiw hat den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2019 den Städten Rijeka in Kroatien und Galway in Irland feierlich übergeben. Auf Initiative der Europäischen Union sind Rijeka und Galway 2020 Europas Kulturhauptstädte. Während eines Konzerts am Sonntagabend im Städtischen Kulturhaus wurde auch an mehr als 300 Projekte von Plowdiws Kulturhauptstadtjahr multimedial erinnert.