Tarantino-Film räumt bei US-Kritikerpreisen ab

Das Comedy-Drama „Once Upon a Time in Hollywood“ hat bei den wichtigen US-Kritikerpreisen gleich vier Trophäen abgeräumt. Das Werk des amerikanischen Regisseurs Quentin Tarantino wurde in der Nacht auf Montag in Los Angeles unter anderem als bester Film geehrt. Ein überraschendes Ergebnis, denn als Favorit galt im Vorfeld das Mafia-Epos „The Irishman“ mit 14 Nominierungen.