Vulkan bedroht philippinische Hauptstadt Manila

Auf den Philippinen könnte der Vulkan Taal hunderttausende Menschen in die Flucht treiben. Aus dem nahe der Hauptstadt Manila gelegenen Vulkan ergoss sich am Montag Lava. Ein Mann kam bei einem Verkehrsunfall im Ascheregen ums Leben, drei Menschen wurden verletzt. Über Nacht wurden mindestens 75 vulkanische Beben registriert. Im schlimmsten Fall müssten mindestens 200.000 Menschen fliehen.

Bereits 4.000 Menschen mussten sich schon in Sicherheit bringen, darunter Touristen. Asche und Steine regneten auf Häuser, Straßen, Autos und Bäume. Durch den Regen verwandelte sich die Asche in Schlamm. Am Flughafen von Manila wurde wegen des Ascheregens der Betrieb eingestellt. Fast 200 Flüge ins In- und Ausland wurden gestrichen.