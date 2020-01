Reise zum Mond: Japanischer Milliardär sucht eine Begleiterin

Tokio – Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa hat im Internet ein Partnergesuch aufgegeben – und will mit der passenden Frau eine private Raumfahrt unternehmen. Er nehme Bewerbungen von Frauen „im Alter von 20 Jahren oder älter“, entgegen, die das Leben in vollen Zügen genießen wollten, schrieb der 44-Jährige in dem Partnergesuch. Maezawas Partnerwahl wird von einer TV-Show begleitet.