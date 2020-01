Neuer Studiengang in Kufstein für Nachhaltigkeit

Im Fokus stehen die Themen Klimawandel, Energiewende, Digitalisierung für Energie- und Nachhaltigkeit sowie regenerative Energien und dazugehörige Marktmechanismen. Die „Fridays For Future“-Bewegung verdeutliche den Unmut der jungen Bevölkerung über die politische Umsetzungsgeschwindigkeit. „Der Boden ist bereitet für das Verständnis, dass beim Klimawandel keine partiellen Einzellösungen helfen, sondern nur eine ganzheitliche Betrachtung. Eine der Grundforderungen ist, an einem generationenübergreifenden Systemerhalt zu arbeiten – über Staatsgrenzen und Kontinente hinweg“, teilt man in der Studienbeschreibung mit.