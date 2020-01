Reutte –Die Zeit heilt alle Wunden – der Spruch des französischen Philosophen Voltaire aus dem 18. Jahrhundert könnte sich nun auch in Reutte bewahrheiten. Am Schlosskopf auf Ehrenberg war es in den vergangenen eineinhalb Jahren ruhig geworden. Der Burgenverein und die Grundbesitzerin hatten sich – wie berichtet – überworfen. Publikum und Besucher blieben daraufhin, zumindest offiziell, ausgesperrt. Nun ist Bewegung in die Sache geraten. Grundbesitzerin Elisabeth Kustatscher und ihr Mann Peter Nessler bestätigen auf TT-Nachfrage jetzt die Neuentwicklung.