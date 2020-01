Behindertenparkplätze stehen am Kofel im Abseits und sind für viele Luft

Landeck –Der Brand eines Wohnhauses in Tobadill, Unfälle im Arlbergtunnel und Muren in Strengen und im Kaunertal – das sind einige der Alarmierungen, die die Stadtfeuerwehr Landeck im vergangenen Jahr besonders gefordert haben. Während die Zahl der Einsätze, zu denen die Florianijünger gerufen wurden, nur moderat um acht Prozent zunahm, gab es bei den geleisteten Einsatzstunden eine ordentliche Steigerung um über 50 Prozent. 2018 waren es 2325, 2019 um 1239 mehr – insgesamt 3564 Stunden.

„Wir hatten besonders aufwändige Einsätze“, betont Kommandant Christian Mayer. Bei den Löscharbeiten in Tobadill zum Beispiel war man insgesamt 20 Stunden vor Ort. Aber auch der Wohnungsbrand in der Landecker Paschegasse gehörte zu den arbeitsintensiveren.

Wobei auch im vergangenen Jahr die so genannten technischen Einsätze in der Mehrzahl waren. So musste die Feuerwehr Landeck auch ausrücken, als bei einem Unfall im vergangenen Oktober in Samnaun 800 Liter Kerosin in den Zandersbach geflossen sind. „Wir haben 200 Liter abpumpen können“, so Mayer.