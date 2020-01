Schneemangel: Ski-Trail erstmals in einer nur 1,3 km langen Schleife

Einzig die Nordic Fitness Winter Tage mit Peter Schlickenrieder können planmäßig am 16. und 17. Januar in Tannheim bei der Sägerklause durchgeführt werden. OK-Chef Michael Keller ist begeistert: „Peter weiß, wie man Interessierte und vor allem den Nachwuchs motiviert. Dass er Olympiamedaillengewinner und aktueller Langlauf-Bundestrainer Deutschlands ist, hat einen speziellen Reiz, mitzumachen.“

Für die Langlaufbewerbe werden neue Austragungsorte notwendig. Der Nachwuchs kann sein Können in Nesselwängle unter Beweis stellen. Am Freitagabend beim Technik-Parcours und Samstagnachmittag beim Mini-Ski-Trail fällt der Ortswechsel am geringsten auf. Für die Teilnehmer der klassischen Lauftechnik (über eigentlich 60 km) wird es in Grän zu einer Rundenjagd kommen. Einzig auf der dortigen 1,3 km langen, beschneiten Loipe ist es möglich, eine klassische Langlaufspur zu präparieren. Gelaufen werden 45 bzw. 90 Minuten, ehe die Sieger feststehen. Für die Skater steht in Nesselwängle ein 4,2 km langer Rundkurs zur Verfügung, der in einer Laufzeit von 45 bzw. 120 Minuten gelaufen wird. Die besten Volkslangläufer des Fischer-Ski-Teams und weitere Spitzenläufer werden erwartet, allen voran der sechsfache Deutsche Meister, Olympiateilnehmer und Nationalteamläufer Thomas Bing. Die bisherigen Anmeldungen sind im Vergleich zu den Vorjahren trotzdem noch überschaubar. (TT, fasi)