Rietz stellt sein „Haus der Generationen“ heuer fertig

Innsbruck –Beinahe im Wochenrhythmus waren zuletzt immer wieder neue Unklarheiten rund um das mit 1. Jänner in Kraft getretene, neue Pflege-Entlohnungsschema aufgetaucht. Mit selbigem will das Land die Bezahlung für Pflegemitarbeiter nach dem Motto „gleiches Geld für gleiche Arbeit“ vereinheitlichen. Grundlage bildete das Gehaltsschema der tirol kliniken. Doch die – in der Gesetzwerdung offenkundig (auch politisch) zu wenig beachteten – Fallstricke der alten, von Arbeitgeber zu Arbeitgeber unterschiedlichen Zulagensysteme waren für das neue Gehaltsmodell zu viele. Es verhedderte sich u. a. zwischen negativ verlaufenen Optionsberatungen und jüngst dem Streit um die Abschaffung der Nachtdienstzulage. Die Kritik und die Forderung nach einer Überarbeitung wurden immer lauter (siehe auch Faktbox).

Gestern waren Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg und sein für Gemeinden zuständiger Amtskollege Johannes Tratter (beide VP) um Schadensbegrenzung bemüht. Tratter bestätigte, dass das Land jetzt als Erstes alle Heimträger sowie die Krankenhäuser dazu aufrufen wird, die Nachtdienstzulage an alle Pflegedienstmitarbeiter (weiter) auszubezahlen. Derweil wird das Land eine (vorerst Landhaus-interne) Arbeitsgruppe einrichten, die das umstrittene Entlohnungsschema „noch einmal von A bis Z durchleuchten soll“, wie Tratter sagt. Dort, wo Reparaturbedarf vorhanden ist, werde es zu Gesetzesanpassungen kommen. Konkret kündigt Tratter in Absprache mit LH Günther Platter Novellen des Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes sowie des Landes-Bedienstetengesetzes an. Selbige sollen mit Beschluss im Landtag rückwirkend mit 1. Jänner 2020 in Kraft treten. Der Gemeindeverband sei mit an Bord, sagt Tratter.