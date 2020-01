Behindertenparkplätze stehen am Kofel im Abseits und sind für viele Luft

Haiming –„Wir haben in den vergangenen Wochen noch ein paar Details ergänzt und korrigiert“, so Burghard Fiechtner, der gemeinsam mit Werner Holzner und Peter Zaderer zwischen Nauders und Kematen 350 Waale erfasst hat.

Von den Haiminger Waalanlagen zeigt sich die Tiroler Waalgruppe fasziniert. „Das, was in Haiming geschaffen wurde, ist einzigartig. Schon Anfang des 16. Jahrhunderts wurde ein ausgeklügeltes Waal- und Bewässerungs-System geschaffen, auf dessen Grundlage bis in die Neuzeit die Haiminger Waal-Systeme funktionieren“, streut Holzner den Pionieren Rosen. Mit einfachsten Mitteln gelang es den Wasserbauern von damals, das wertvolle Nass aus dem Stuiben in der Ebene und von der Ötztaler Ache bei Brunau auf die Haiminger und Silzer Felder zu leiten.