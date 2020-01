Frau in OÖ tot aufgefunden - Mann festgenommen

Nach dem Tod einer 50-jährigen Frau in der Nacht auf Montag in Attnang-Puchheim (Bezirk Vöcklabruck) ist am Nachmittag ein vorübergehend festgenommener Verdächtiger freigelassen worden. Das teilte die Polizei der APA mit. Die Obduktion habe keinen Hinweis auf Fremdverschulden ergeben. Die Frau könnte aus großer Höhe aus einem Fenster gefallen sein.