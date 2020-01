Royales Krisentreffen: William und Harry kritisieren Bericht

Kurz vor einem Krisengipfel der Royals zur künftigen Rolle von Harry und seiner Frau Meghan wehren sich der Prinz und sein älterer Bruder William gegen einen Medienbericht über ihre Beziehung. „Allen eindeutigen Dementis zum Trotz“ habe eine Zeitung dazu eine „Falschmeldung“ verbreitet, hieß es am Montag in einer seltenen gemeinsamen Erklärung der Herzöge von Sussex und Cambridge.

Der Herzog und die Herzogin von Sussex hatten am vergangenen Mittwoch überraschend erklärt, sich weitgehend von ihren royalen Verpflichtungen zurückziehen und unabhängiger leben zu wollen. Der Prinz und die ehemalige US-Schauspielerin mit afroamerikanischen Wurzeln kündigten an, ihre Zeit künftig zwischen dem Vereinigten Königreich und Nordamerika aufzuteilen. Sie wollen die Queen demnach weiterhin voll unterstützen, aber zugleich finanziell unabhängig werden.

Ihre Erklärung ließ viele Fragen offen, und die Queen beorderte Harry, William und ihren Vater Prinz Charles für Montag auf ihren Landsitz in der Grafschaft Norfolk, um gemeinsam mit ihren Privatsekretärin nach Antworten zu suchen. Meghan sollte per Telefon aus Kanada zugeschaltet werden.

Medienberichten zufolge könnten Harry und Meghan mit einem Enthüllungs-Interview reagieren, sollten sie mit dem Ergebnis der Beratungen auf Schloss Sandringham unzufrieden sein. ITV-Journalist Tom Bradby drohte am Sonntag mit einem „langen Fernsehinterview ohne Tabus“. „Ich glaube nicht, dass dies hübsch wird“, fügte der Freund von Harry und William hinzu. Harry hatte sich in der Vergangenheit über die manchmal „rassistischen“ Untertöne in der Berichterstattung beklagt - ein Vorwurf, den Innenministerin Priti Patel am Montag im BBC-Radio zurückwies.