Sotheby‘s versteigert weiteres Banksy-Bild

Das Auktionshaus Sotheby‘s versteigert ein weiteres Werk des Street-Art-Künstlers Banksy. Sein „Vote to love“, das das Brexit-Referendum in Großbritannien im Juni 2016 thematisiert, soll am 11. Februar in London unter den Hammer kommen. Es wird auf umgerechnet rund 470.000 bis 700.000 Euro geschätzt und wurde am Montag vorab in München präsentiert.