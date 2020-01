Steirischer Basejumper hing an thailändischem Felsen fest

Im Süden Thailands hat ein Basejumper Medienberichten zufolge stundenlang an einer steilen Felswand festgehangen. Laut der Zeitung „Thairath“ handelte es sich um einen 28-jährigen Österreicher, dessen Sprung vom Berg Khao Ok Talu in der Provinz Patthalung Montagfrüh missglückt war. Erst am Nachmittag konnte er aus der lebensgefährlichen Situation befreit werden.