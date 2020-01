Macrons Anti-Terror-Gipfel gründet Sahel-Koalition

Mehrere afrikanische Länder und Frankreich haben sich bei ihrem Anti-Terror-Gipfel bei Präsident Emmanuel Macron in der südfranzösischen Stadt Pau auf eine „Koalition für das Sahelgebiet“ verständigt. Das teilten die beteiligten Länder am Montagabend in einer gemeinsamen Erklärung mit. Fünf Länder der Region billigten ausdrücklich, dass Frankreich militärisch dort weiter engagiert bleibt.