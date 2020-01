Mehr zum Thema

Innsbruck –Am Innsbrucker Hausberg passt der Inhalt noch nicht mit der Werbung „barrierefrei“ zusammen. Die Behindertenparkplätze wurden im Abseits errichtet, vor allem an den Wochenenden sind sie von rücksichtslosen Autofahrern zugeparkt. Das soll sich jedoch in Zukunft ändern, wie Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne) gestern nach einem Gespräch mit dem Geschäftsführer der Patscherkofelbahnen, Adria­n Egger, betonte. „Es wird weitere Verbesserungen geben. Die bestehenden Behindertenparkplätze werden adaptiert, zum anderen sollen zusätzliche in der Nähe des Aufzugs errichtet werden.“ Das kündigte Egger bereits an, schließlich dürfte die bisherige Feuerwehrzone nicht das Problem sein. Für die aktuellen Winter World Masters Games wurden nämlich auf dem großen Vorplatz zahlreiche Container aufgestellt.