Billie Eilish steuert neuen James-Bond-Titelsong bei

Für Zugehörige beider Fraktionen läuft am Freitag ein Spielfilm an, der, ob Fan oder nicht, mehr als zwei Stunden lang blendend unterhält. „Lindenberg! Mach dein Ding“ heißt der Streifen von Regisseurin Hermine Huntgeburth im Jargon unserer Nachbarn aus dem Norden. Dort oben, genauer gesagt in den Spelunken von Hamburg, St. Pauli, beginnt Lindenbergs große Karriere Anfang der 70er-Jahre.

Im Kiez mit seinen versifften Clubs, schlagfertigen Zuhältern, verträumten Säufern und aufgebrezelten Königinnen der Bordsteinkante bezieht der Sänger (und vormalige Drummer) den Stoff für die tägliche Berauschung – und für Songs, die punktgenau die Sehnsucht beschreiben, auszubrechen aus jener Umgebung, in die man hineingeboren wird. Udo lässt sein heimatliches Kaff in Westfalen weit hinter sich. Er setzt die Segel und landet, sicher nicht zufällig, in der großen Stadt an der Elbe mit Zugang zum offenen Meer.