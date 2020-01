Piburger See trägt Eisläufer

Der Piburger See ist Sommer wie Winter einen Ausflug wert. Der Natursee büßt selbst in der kalten Jahreszeit kaum von seinem Charme inmitten der verschneiten Bergkulisse ein.

In der Regel friert der Piburger See Ende Dezember zu. Erst im März taut die Eisfläche wieder auf. Allerdings wird der Piburger See erst ab einer bestimmten Mindesteisfläche bzw. -dicke für Sportler und Spaziergänger zur Benutzung freigegeben. Mithilfe einer Motorsäge fräsen die Platzwärter Eisstücke aus der Natureisfläche und prüfen so deren Stärke. Niederschläge, Temperaturschwankungen und sogar die Mondphasen haben Einfluss auf das Eis. Deshalb berät eine sechsköpfige Kommission, wie es um die Qualität des Eises bestellt ist. Ein umgebautes Quad mit Pflugschaufel fungiert als „Eismobil“ zur Räumung. „Früher nutzte man dafür ein alte Mähmaschine, auf der vorne ein Ski angebracht war“, erinnert sich der gebürtige Piburger Plattner.