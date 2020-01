110 Teilnehmer starteten bei Traverse in Imst

Imst – Am Wochenende konnte sich das Imster Kletterzentrum einmal mehr als gefragter Austragungsort für Wettbewerbe in Szene setzen. Traditionell wird vom Kletterteam des Alpenvereins, unter der Leitung von Sabine und Andy Knabl, zum Auftakt der Wettkampfsaison die „Traverse“ durchgeführt. Bei dieser Veranstaltung sind Kletterer bis 14 Jahre startberechtigt.

„Die Traverse 2020 hat mit 110 Startern erstmals in ihrer Geschichte die Zahl 100 überschritten“, freut sich Andy Knabl vom Veranstalterteam über den Teilnehmerrekord. Er hat sich mit dem Alpenverein einen kniffligen Kletterparcours einfallen lassen. So galt es diesmal schwebende Kletterpaneele, Tischboulder, die Luftballonwand, das Spinnennetz und die Leiter zu überwinden, bevor zum Abschluss in das waagrechte Dach zu klettern war. Als „Pausenfüller“ mussten sich die Athleten an zehn gekennzeichneten Bouldern versuchen.