Kunstpreise: Bonvicini und Haacke ausgezeichnet

Inzwischen hat die Kunsthistorikerin ein 1000-Seiten-Manuskript verfasst, das kürzlich zur Buchproduktion in die Druckerei wanderte. „Ich bin sehr froh, dass die Seiten aus meiner Werkstatt sind“, atmete die Autorin im TT-Gespräch am Dienstag auf. Neben dem Text hat sie nicht weniger als 833 Bilder und Grafiken zur Bearbeitung eingereicht. In Absprache mit dem Verlag ist ein zweibändiges Werk im Großformat geplant. Die Produktion soll acht Monate in Anspruch nehmen. Bevor die Druckmaschinen laufen, hat das Lektorenteam des Verlags ein spannendes Lesevergnügen.