Innsbruck –Es brauche auf jeden Fall mehr Personal, meint Andreas. Seinen Nachnamen will er nicht in der Zeitung lesen, damit weder er noch das Heim Probleme bekommt. Andreas arbeitet seit 15 Jahren als Pflegeassistent in einem Altenheim im Unterland. Seit Wochen wird über die Entlohnung der Pflegeassistenten diskutiert (siehe Artikel unten). „Das Geld ist das eine, der Zeitmangel das noch viel größere Problem.“