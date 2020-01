Sprengkopf und Gewehr in Niederösterreich im Müll entsorgt

Ein Sprengkopf und ein Gewehr sind in Niederösterreich im Müll entsorgt worden. Wie der Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung (GVU) Melk auf Facebook berichtete, fielen die beiden Waffen bei der Abfallnachbehandlung auf. Bei den bereits länger zurückliegenden Vorfällen in einem Sammelzentrum in Pöchlarn (Bezirk Melk) gab es Polizeiangaben zufolge keine Verletzten.