Intrigantenstadl Vatikan? Zwei Päpste im Clinch

Innsbruck –Die Tora ist der zentrale Text des Judentums und den Gläubigen heilig. Jede Synagoge besitzt eine Tora-Rolle, handgeschrieben auf Pergament, aus der bei Gottesdiensten vorgelesen wird. Am Exemplar im Innsbrucker Gebetshaus ist die Zeit nicht spurlos vorübergegangen. Deshalb soll das rund 100 Jahre alte Schriftstück restauriert werden. Weil das ein kostspieliges Unterfangen ist, bekommt die israelitische Kultusgemeinde Unterstützung. Die Diözese Innsbruck, die evangelische Superintendenz Salzburg und Tirol und der Bischof-Stecher-Gedächtnisverein wollen dafür Spenden sammeln.

Christentum und Judentum hätten gemeinsame Wurzeln, sagt Olivier Dantine. Für den Superintendenten der evangelischen Kirche in Salzburg und Tirol ist die Tora, die im alten Testament der Bibel als die fünf Bücher Mose enthalten ist, „das Sinnbild für diese Verwurzelung, die oft geleugnet wurde“. Mit der Spendenaktion solle auch „ein Zeichen gegen die lange Geschichte der christlichen Judenfeindschaft gesetzt werden“. Innsbrucks Bischof, Hermann Glettler, will die Aktion auch als Symbol gegen den Antisemitismus verstanden wissen. „Hinter welchen Fratzen versteckt auch immer dieser auftritt.“ Auch der Gedächtnisverein des verstorbenen Innsbrucker Bischofs, Reinhold Stecher, der stets für ein Miteinander von Tiroler Christen und Juden eingetreten ist, beteiligt sich an der Spendenaktion. Der Vorsitzende, Peter Jungmann meint, es sei „ganz im Sinne Stechers, bei der Restaurierung dieses wichtigen sakralen Gegenstandes zu helfen.“